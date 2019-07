Der für das kriselnde 737-Flugzeug-Programm zuständige Boeing-Manager Eric Lindblad geht nach weniger als einem Jahr im Amt in den Ruhestand. Das teilte der Chef der Verkehrsflugzeugsparte, Kevin McAllister, in einem Schreiben an die Mitarbeiter mit. Die 737-Serie hat den US-Konzern nach zwei Abstürzen der jüngsten Baureihe MAX mit 346 Toten in eine schwere Krise gebracht. Ob ein Zusammenhang zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...