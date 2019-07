Die schlechten Zahlen bei Daimler sind die Quittung für Fehler des einstigen Konzernchefs und Manager-Stars Dieter Zetsche.

Wie schön die Zahlen doch passen: 1,6 Milliarden Euro beträgt das Minus, das Daimler im zweiten Quartal verbuchte und das den Aktienkurs heute abstürzen ließ. Und 1,6 Milliarden Euro sind es auch, die Daimler für die Bewältigung der Abgasskandals im zweiten Quartal zurückstellte. Ergo: Ohne Abgasskandal hätten die Stuttgarter gerade noch die schwarze Null geschafft.

An Tagen wie diesen muss man an den früheren Daimler-Chef und regelrechten Manager-Star Dieter Zetsche erinnern, der nach dem Auffliegen der Abgasmanipulationen bei Volkswagen stolz erklärte: "Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben und haben keinerlei Manipulationen an unseren Fahrzeugen vorgenommen. Ein Defeat Device, sprich eine Funktion, die die Wirksamkeit der Abgasnachbehandlung unzulässig einschränkt, kommt bei Mercedes-Benz nicht zum Einsatz." Ein Konzernchef könne nicht alle Details kennen - aber: "Ich bin in alle Entwicklungsprojekte eingebunden."

So richtig hat das mit dieser Einbindung wohl nicht geklappt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere: Zetsche hat gelogen. Denn das Kraftfahrtbundesamt hat inzwischen keine Zweifel mehr daran, dass auch bei Daimler illegal manipuliert wurde. Zu dem gleichen Schluss könnten nach jahrelanger Prüfung demnächst auch die US-Behörden kommen und Daimler zu einem saftigen Bußgeld verdonnern. Nach allem, was man hört, soll es nicht so hoch sein wie bei VW, aber um hunderte Millionen Dollar könnte es schon gehen. ...

