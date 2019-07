Die Aktie des Edelbrenners Rémy Cointreau hat noch Potenzial, Polymetal findet viel Gold in Russland und Brasiliens Wirtschaft profitiert von der neuen Regierung. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Rémy Cointreau - Prämie für Premium

Was teuer ist, kann noch teurer werden. Die Aktie des Edelbrenners Rémy Cointreau ist so ein Fall. Doch selbst nach 75 Prozent Kurszuwachs und mit einer gut 30-fachen Gewinnbewertung besteht noch Luft nach oben (WirtschaftsWoche 18/2016).

Zum Markenportfolio gehören neben den Kernmarken Rémy Martin und Cointreau noch Louis XIII, Metaxa, Mount Gay, Bruichladdich, The Botanist, St. Rémy, Westland Distillery, Domaine des Hautes Glaces und Passoã.

Aus eigener Kraft wuchs das Spirituosenhaus 2018/19 (31. März) um knapp acht Prozent und schaffte 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Die Gewinnmarge weitete sich aus, gemessen am operativen Ergebnis um 1,3 Prozentpunkte auf 21,7 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 157 Millionen Euro, ein Zuwachs von 11,5 Prozent. Aktionäre werden belohnt mit einer Sonderdividende von einem Euro pro Aktie, die am 16. September fließen wird. Zusammen mit der regulären Dividende (1,65 Euro) errechnet sich eine Rendite von zwei Prozent vor Steuern.

Rémy Cointreau ist bis heute unabhängig geblieben. Die Familien Hériard Dubreuil und Pierre Cointreau kontrollieren über ihre Beteiligungsgesellschaften rund 53 Prozent des Kapitals und 66 Prozent der Stimmrechte.Zum Jahresende räumt Valerie Chapoulaud-Floquet den Chefsessel - aus persönlichen Gründen, heißt es. Sie gilt als Architektin für die konsequente Ausrichtung auf Premiummarken. Die Börse reagierte verschnupft auf die Personalie. Die Aufregung werde sich legen, sobald ein geeigneter Nachfolger präsentiert wird, sagen die Analysten von Jeffries.

Aktientipp 2: Zebra Technologies - Vernetztes Equipment für die ganze Welt

Daten sind das neue Gold der Wirtschaft. Werden sie intelligent vernetzt, können Unternehmen ihre Produktivität und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit spürbar steigern. Zebra Technologies liefert das Equipment für das Internet der Dinge. Das Portfolio des 1969 in Lincolnshire im US-Bundesstaat Illinois gegründeten Unternehmens umfasst Geräte und Software zur Datenerfassung und -verarbeitung. Zebra entwickelt Barcode-Scanner, Tracking-Technologie, RFID-Lesegeräte, mobile Computer, sowie Drucker für Coupons und Tickets. Eingesetzt werden die Geräte in der Warenerfassung, zur Erstellung von Patientenarmbändern in Kliniken oder für die Kommissionierung in der Logistik. Die Geräte machen physische Betriebsvorgänge digital sichtbar und sorgen für mehr Transparenz, Qualität und schnellere Abläufe.

Von 500 der stärksten Unternehmen nach Umsatz weltweit gehören 95 Prozent zum Kundenkreis. Im ersten Quartal wuchs das Geschäft um gut neun Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar. Vor Zinsen, Steuern und Wertberichtigungen verdiente Zebra 225 Millionen Dollar. Vor zwei Jahren führte Zebra die Dateninformationsplattform Savanna ein. Sie vereinfacht das Erfassen und Analysieren von Daten verschiedener Geräte und Sensoren in Echtzeit. Damit hat sich Zebra zudem das neue Geschäftsfeld Sport erschlossen. Mit Savanna erhalten Trainer während eines Spiels permanent neue Daten, Statistiken und Kurzanalysen auf ihre Tablets gespielt. Die Spieldaten lassen sich weiter kommerzialisieren bis zum Zuschauer und etwa verknüpfen mit Werbung.

Aktien-Rückblick Polymetal und Anleihetipp Wienerberger

Aktien-Rückblick: Polymetal - Minen der Milliardäre

Russlands zweitgrößter Gold- und Silberproduzent betreibt neun Minen in Russland sowie zwei Bergwerke in Kasachstan.

