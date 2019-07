PayPal 0.62% finelabels (FLB1899): PayPal liegt mit einem aufgelaufenen Gewinn von rd. 30 Prozent im Depot. Goldman Sachs erhöht aktuell das Kursziel für PayPal von $127 auf $137. Conviction Buy List. Bei einem aktuellen Kurs $121 US entspricht dies einem weiteren Kurspotential von gut 13 Prozent. Ich bleibe investiert. (12.07. 12:10) >> mehr comments zu PayPal: www.boerse-social.com/launch/aktie/paypal Borussia Dortmund 1.94% MrTecDAX (GLOBALTP): Ich möchte die Cash Position in diesem wikifolio erhöhen, daher verkaufe ich ein paar BVB Aktien. An meiner generell positiven Einstellung zur Aktie hat sich nichts geändert. (12.07. 10:48) >> mehr comments zu Borussia Dortmund: ...

