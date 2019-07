Cancom - Kurz vorm Kaufsignal

Ingmar Königshofen,

Wertpapiere von IT-Unternehmen präsentieren sich übergeordnet sehr fest, insbesondere die Aktie von Cancom. Im heutigen Handel erreichte der Wert seinen mittelfristigen Abwärtstrends und des Intraday daran zunächst abgeprallt. Daraus könnte aber schon sehr bald ein klares Kaufsignal folgen..

Übergeordnet herrscht seit Ende 2008 ein intakter Aufwärtstrend in dem Wertpapier von Cancom und drückte die Aktie von 0,64 Euro auf ein Verlaufshoch von 52,60 Euro bis Mai letzten Jahres aufwärts. An dieser Stelle driftete der Kursverlauf zur Unterseite ab, es folgte eine Korrektur zurück auf die untere Trendkanalbegrenzung sowie den 200-Wochen-Durchschnitt um 30,00 Euro. Seit Jahresanfang konnte Cancom jedoch seine Verluste fast komplett wieder wettmachen und ist nun in den Bereich seines mittelfristigen Abwärtstrends um 49,50 Euro angestiegen. Dabei weist das Wertpapier weiterhin bullische Kursmuster auf, die womöglich zu einem baldigen Ausbruch und frischem Kaufsignal führen könnten.

Aktie holt kurz Luft

Trotz der anhaltenden Volatilität seit April dieses Jahres hat sich der Wert wie erwartet in Richtung seiner Abwärtstrends um 49,00 Euro hochgekämpft. Um aber an einem Folgekaufsignal in Richtung der Jahreshochs aus 2018 bei 52,60 Euro partizipieren zu können, müssen allerdings erst die aktuellen Tageshochs von 49,44 Euro überwunden werden. Nur so ließen sich ein Folgekaufsignal und weitere Gewinne mit höherer Wahrscheinlichkeit ableiten.

Zuvor aber könnte es zu einem kurzfristigen Pullback in der Aktie auf das Niveau von zunächst 46,50 Euro kommen, darunter sogar auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 45,10 Euro. Letzteres würde sich hervorragend für einen strategischen Long-Einstieg mit einem Ziel an den Jahreshochs aus 2018 eignen.

Widerstände: 49,44; 49,88; 50,00; 51,00; 52,05; 52,60 Euro

Unterstützungen: 48,00; 47,14; 46,50; 45,10; 44,00; 42,40 Euro

Cancom in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2018 - 12.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005419105

Cancom in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.03.2014 - 12.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005419105

