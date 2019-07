Andreas Dick trat 1998 als Diplom-Ingenieur für Fertigungstechnik in den Volkswagen-Konzern ein. In seiner letzten Funktion leitete er in den vergangenen drei Jahren das Volkswagen Werk Emden, in dem das Mittelklasse-Modell Passat seit 1978 gebaut wird. Jetzt wechselt Dick nach China: Volkswagen Chi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...