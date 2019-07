Die Kryptowährungen feiern 2019 ein eindrucksvolles Comeback. Der Kurs des Bitcoin, der ältesten Cyberdevise am Markt, hat sich auf US-Dollar-Basis seit dem Jahreswechsel mehr als verdreifacht. Dazu beigetragen hat sicher auch die Ankündigung von Facebook , mit einer eigenen Devise namens Libra in den Markt für virtuelle Währungen einsteigen zu wollen. Libra soll genau wie der Bitcoin auf der Blockchain-Technologie basieren, zur Reduzierung der Kursschwankungen allerdings an einen internationalen Währungskorb gekoppelt werden. Was ist Libra? Libra ist eine von Facebook geplante digitale Währung, ...

