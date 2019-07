DOW JONES - Neues Rekordhoch nördlich von 27.000 Punkten

Henry Philippson,

Der Dow Jones Industrial Average beantwortete gestern die am Mittwoch gestellte ("Dow Jones - Nochmal Richtung 27.000 Punkte?") Frage mit "Jawoll" und kletterte auf ein neues Allzeithoch und überwand damit das bisherige Hoch aus dem Oktober des vergangenen Jahres. Dieses Rekordniveau konnte auch auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden.



Das bisherige Hoch im bereich 26.940/60 Punkte ist nun die kurzfristig relevante Unterstützung auf der Unterseite. So lange dieses Level nicht wieder nennenswert unterboten wird, haben kurzfristig die Bullen weiter freie Hand was eine Rallyfortsetzung anbelangt. Die vorbörsliche Indikation zeigt eine erneut positive Eröffnung oberhalb von 27.100 Punkten, eine Attacke der Bären ist somit aktuell bislang nicht in Sicht.

In der kommenden Woche beginnt die Quartalsberichtssaison - dann werden die Karten neu gemischt an der Wall Street. Eine Rallyfortsetzung auf der Oberseite kann allerdings nicht ausgeschlossen werden: Der Bereich oberhalb von 27.000 Punkten ist charttechnisches Niemandsland.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2019 - 11.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 11.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

