Die Deutsche Bahn kämpft mit Problemen bei der Güterbahn. Nun sollen die Lokführer von DB Cargo mehr Zug fahren - und ihre Arbeitszeit nicht mit unnötigen Tätigkeiten absitzen.

Wenn ein Lokführer der Deutschen Bahn einen Güterzug weit weg von seiner Heimat übernehmen muss, dann gilt der Weg dorthin als Arbeitszeit. So wie das auch in anderen Berufen üblich ist: Dienstreisen sind kein Privatvergnügen.

Die Lokführer der Deutschen Bahn sind allerdings sehr häufig auf solchen Zubringer-Touren unterwegs. Oder machen ihren Güterzug für die Reise fertig. Oder warten auf offener Strecke stundenlang auf grüne Signale. Oder sitzen irgendwo in einem Warteraum auf einen Güterzug, den sie übernehmen sollen, der aber nicht kommt, weil er verspätet ist. Die Lokführer werden vom Arbeitgeber logischerweise bezahlt, obwohl sie keinen einzigen Meter weit Ladung über die Schiene transportieren. Für das Unternehmen ist das kostspielig - und ineffizient.

Die Deutsche Bahn will die Produktivität ihrer wichtigen Mitarbeiter daher nun deutlich erhöhen. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegen. So ist von einer "Steigerung der Produktivität" bei DB Cargo in Deutschland die Rede - und zwar in zwei Etappen. Bis 2023 sollen die Lokführer im Schnitt 14 Prozent länger fahren, bis 2030 dann ein Fünftel länger als heute. Das klingt nicht viel, wäre aber der Anfang einer kleinen Revolution.

