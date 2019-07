++ CVS betreibt die größte Apothekenkette in den USA ++ Unternehmen hat sich noch immer nicht vom Kurseinbruch zu Beginn des Jahres erholt ++ Geringe Abhängigkeit von Handelskonflikten und Wirtschaftsabschwung ++ Dividendenerhöhung wird pausiert, um die Aetna-Übernahme zu bewältigen ++ Aktie überschritt diese Woche die Oberseite des Konsolidierungsbereichs ++CVS Health (CVS.US / ISIN: US1266501006) betreibt die größte Apothekenkette in den USA. Die Aktie hat sich noch nicht von dem starken Kursrückgang erholt, den sie aufgrund einer größeren Abwertung Anfang des Jahres erfahren hat. In dieser kurzen Analyse werfen wir einen genaueren Blick auf das Unternehmen. CVS generiert seine Umsätze aus zwei Hauptquellen: Einzelhandelsapotheken und sogenannte "Pharmacy Benefit Management Plans" (PBM). Bei letzterem übernimmt CVS beispielsweise einen Teil der Verhandlungen mit Arzneimittelherstellern für Krankenversicherer. Wie man sieht, ist die Bedeutung dieser Tätigkeit für das Unternehmen in den letzten zehn Jahren erheblich gestiegen. Bloomberg, XTB Research Obwohl der marktbreite S&P 500 seit Anfang des Jahres 20% höher gehandelt wird, liegt der Aktienkurs von CVS mehr als 10% unter dem von Ende 2018. Der "S&P 500 Health Care Providers & Services Index", dem CVS angehört, notiert mehr oder weniger flach, sodass die ...

