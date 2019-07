In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 12.07. 15:56: Günstige Tickets und mehr: Diese 11 wichtigen Tipps müsst ihr vor der nächsten Bahnfahrt kennenMit rund 148 Millionen Fahrgästen in Fernverkehrszügen hat die Bahn 2018 einen neuen Rekord aufgestellt - zum vierten Mal in Folge ist die Zahl gestiegen, so das Unternehmen. &b ...>> Artikel lesen 12.07. 14:05: Coca Cola, Burger King und Co: Diese Marken schlagen aus "Stranger Things" gigantischen Profit"Stranger Things" kehrte am 4. Juli in den USA für eine dritte Staffel zurück und brach fast sofort die Zuschauerrekorde. Es wurde von 40,7 Millionen Haushalten in den ers ...>> ...

Den vollständigen Artikel lesen ...