Wie der Börseneuling Addiko in Eigengeschäftemitteilungen bekanntgibt, hat das Management im Zuge der Privatplatzierung beim Börsegang zu 16,0 Euro zugelangt. So haben Csongor Bulcsu Németh (Chief Corporate and SME Banking Officer), CEO Razvan Munteanu, Chief Risk Officer Markus Krause und CFO Johannes Proksch jeweils 44.577 Aktien erworben und in Summe je mehr als 713.000 Euro investiert. Die Aktie schloss am ersten Handelstag 4,62 Prozent höher bei 16,74 Euro.

