Der Französin gehören als designierter Präsidentin der Europäischen Zentralbank die Schlagzeilen. Geldpolitisch wird aber Chefvolkswirt Philip Lane die zentrale Rolle haben. Der Ire hat seinen Kurs schon klargemacht.

Wenn die designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am 1. November ihren Arbeitsplatz im Frankfurter Ostend einnimmt, wird ihr wichtigster Mitarbeiter schon da sein. Anfang Juni hat Philip Lane den Job des Chefvolkswirtes bei der Europäischen Zentralbank übernommen. Unter der Juristin Lagarde wird die Rolle des Chefvolkswirts noch zentraler, als sie ohnehin schon ist.

Geldpolitisch steht der Ire ganz in der Tradition des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi. Das machte der 49-Jährige Anfang Juli in seiner ersten Rede deutlich. Bei einer Konferenz der finnischen Notenbank in Helsinki bezeichnete Lane unkonventionelle Maßnahmen wie das bei 2,6 Billionen Euro verstetigte Anleihekaufprogramm und den negativen Einlagezins als "effektive Antwort" der EZB auf die wirtschaftliche Situation der Eurozone. Wenn nötig, werde die Notenbank ihre expansive Geldpolitik noch ausweiten.

Schon am 25. Juli könnte es so weit sein. Dann kommt der Rat der EZB zu seiner nächsten Sitzung in Frankfurt zusammen. Wenn die 25 Mitglieder im 41. Stock des EZB-Turms mit Blick über den Main zusammenkommen, sitzt der Chefvolkswirt stets mit am ovalen Konferenztisch.Er präsentiert, was sein 310 Mitarbeiter umfassender ...

