Die deutsche Honorarordnung für Architekten und Ingenieure verstößt gegen europäisches Recht. Das bedeutet mehr Wettbewerb bei Planungsleistungen. Bauen wird trotzdem nicht zwingend billiger und besser.

Geklagt hatte die Europäische Kommission gegen die Bundesrepublik, weil Deutschland gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstoßen hat, indem es verbindliche Honorare für Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren mit Sitz in Deutschland vorgegeben hat. Mindest- und Höchstpreise dürften nach Europäischem Recht nur vorgeschrieben werden, wenn sie keine Diskriminierung darstellen und zur Verwirklichung eines zwingenden Grundes des Allgemeininteresses erforderlich und verhältnismäßig sind.

Das ist bei der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) nicht der Fall, entschied nun Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in einem am 4. Juli 2019 veröffentlichten Urteil (Az.: C-377/17). Die HOAI füge sich nicht in eine einheitliche und nachvollziehbare Gesamtregelung zur Sicherung der Qualität von Planungsleistungen ein. Es gebe auf der einen Seite zwar Mindestpreise, was durchaus erlaubt sein könne, auf der anderen Seite sei aber nicht sichergestellt, dass Planungsleistungen immer von qualifizierten Planern erbracht würden. Somit ist die Preisregelung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in ihrer bisherigen Form europarechtswidrig.

Das Urteil hat erhebliche Folgen für die Festsetzung von Preisen für die Leistungen von Architekten und Ingenieuren. Neben einem deutlich ...

