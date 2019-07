Die Deutsche Bank hat am vergangenen Wochenende weitreichende Umbaupläne verkündet, um das in Schieflage geratene Geldhaus wieder auf Kurs zu bringen. Im Aktienhandel will man sich weitestgehend zurückziehen, hohe Bilanzrisiken sollen in eine Bad Bank ausgegliedert werden. Zudem sollen bis Ende 2022 18.000 der zuletzt rund 91.000 Vollzeitstellen abgebaut werden. An der Börse wurden die Nachrichten zunächst mit Kursverlusten quittiert, die Aktie büßte am Montag und am Dienstag fast 10 Prozent an ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...