Vaduz (awp) - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen und erwartet einen klaren Gewinnanstieg. Der Konzerngewinn stieg gemäss ungeprüften Zahlen in den ersten sechs Monaten um einen Drittel auf rund 61 Millionen Franken, wie die LLB am Freitagabend mitteilte. Die LLB-Gruppe habe ihr Wachstum fortgesetzt und weitere operative Fortschritte erzielt, heisst es in der Mitteilung. Aus den letztjährigen Akquisitionen der österreichischen Semper Constantia Privatbank und der LB(Swiss) Investment AG in der Schweiz resultierten ...

