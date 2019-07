13.07.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: AT&S startet mit dem Bau eines neuen Werkes am Standort in Chongqing und einer Kapazitätserweiterung in Leoben. Über die kommenden 5 Jahre wird 1 Mrd. Euro investiert, schwerpunktmäßig in China. Die Investitionsvorhaben basieren auf einer engen Zusammenarbeit mit einem führenden Halbleiterhersteller, der jedoch nicht namentlich genannt wurde. AT&S will damit die weiter steigende Nachfrage nach IC-Substraten für die Anwendung von ...

