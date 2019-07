Lieber Leser, haben Sie schon einmal überlegt, in einen Fonds zu investieren, einen ETF etwa? Die Fondsindustrie unternimmt alles, um Ihnen die Entscheidung möglichst zu erschweren - bzw. in die eigene Richtung zu lenken. So etwa in der Frage, ob Sie besser "Euro"- oder "Dollar"-Fonds kaufen sollten. Es ist vollkommen gleich, zeige ich Ihnen gerne. Und dennoch finden Sie dazu tausende Artikel und Werbebeiträge… Euro und Dollar: Reine Umrechnung Ein Fonds, sagen wir ein Aktienfonds, versammelt Aktien ... (Christian Waffenschmidt)

Den vollständigen Artikel lesen ...