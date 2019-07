Hinter der Aktie von Wirecard liegt keine gute Woche. Gleich zwei neu vermeldete Kooperationen - eine mit dem deutsche Online-Supermarkt Getnow, eine mit der indischen YES Bank - konnten nicht verhindern, dass der Kurs bis zum Freitag auf rund 144 Euro fiel. Damit hat Wirecard binnen einer Woche mehr als sechs Prozent an Börsenwert verloren. Warum die Anleger aktuell wieder skeptischer sind, was den Zahlungsdienstleister anbetrifft, ist ungewiss. Zum Wochenende hin gab es immerhin in einer anderen ... (Achim Graf)

