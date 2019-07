Warum Gold in jedes Portfolio gehört und der Dollar auf lange Sicht den Status als Weltleitwährung einbüßen wird, erläutert Ronald-Peter Stöferle, Partner und Fondsmanager bei Incrementum in Liechtenstein.

WirtschaftsWoche: Wird der Goldpreis langfristig vom Schwenk der US-Notenbank Fed profitieren?Ronald-Peter Stöferle: Als Leitregel gilt: Je expansiver die Geldpolitik, desto besser ist das Umfeld für Gold. Die Fed und andere Notenbanken vollziehen gerade einen monetären U-Turn. Binnen zehn Jahren hatten sie 18.000 Milliarden Dollar aus dem Nichts geschöpft. Damit haben sie den Anlagemärkten ein Sicherheitsnetz geboten. Nach zehn Jahren Freibiermentalität hat man im vergangenen Jahr ganz vorsichtig begonnen, den Märkten Liquidität zu entziehen. Im Schlussquartal 2018 war es dann so, dass die Liquidität seitens der Notenbanken global erstmals reduziert wurde. Und die Märkte haben dann rasch gezeigt, was passiert, wenn ihnen das Sicherheitsnetz fehlt. Der Dezember war der schwächste Aktienmonat seit der großen Depression in den USA. In diesem Umfeld hat Gold bewiesen, dass es als perfekter Portfoliostabilisator funktioniert. Jetzt befinden wir uns in einem Zinssenkungswettbewerb. Nicht nur die Fed hat Zinssenkungen angekündigt, auch Mario Draghi wird die Zinsen erwartungsgemäß nicht erhöhen.

Wohin will er die Zinsen senken? Die sind schon bei null Prozent. Er könnte eine neue Runde von Wertpapierankäufen starten. Als Goldanleger kann man diesen Abwertungswettlauf eigentlich ganz entspannt beobachten.

China ist der wichtigste Goldmarkt, sowohl auf der Produktionsseite als auch als Absatzmarkt. Werden die Chinesen als Verlierer aus dem Handelskrieg mit den USA hervorgehen?Im Gegenteil. Die Chinesen sind sich bewusst, dass sie am längeren Hebel sitzen. Ich war kürzlich in Shanghai und habe dort mit vielen Leuten geredet. Präsident Xi Jinping muss 2020 keine Wahl gewinnen. Für die Chinesen ist die langfristige Perspektive wesentlich bedeutender als die kurzfristige Sicht, die die USA derzeit verfolgen. In den USA sind beide politische Lager klar auf eine Anti-China-Rhetorik eingeschwenkt. Das wird ein großes Thema im Wahlkampf werden. Wenn Sie Reden von US-Vizepräsident Mike Pence hören, klingt das nach Kriegsrhetorik. Das ist schon besorgniserregend.

Wie beeinflusst das den Goldpreis?Es ist kein Zufall, dass China mittlerweile regelmäßig seine Goldbestände publiziert. Es war zuvor schon ein offenes Geheimnis, dass ...

