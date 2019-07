Im Handelskonflikt der beiden Länder verhärten sich die Positionen. Im Falle einer Eskalation wäre die Ausfuhr von Bestandteilen für High-Tech-Geräte gefährdet.

Der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea hat sich nach unterschiedlichen Darstellungen einer Verhandlungsrunde zur Lösung des Konflikts verschärft. Die Regierung in Tokio warf am Samstag den Südkoreanern vor, Absprachen über Verlautbarungen zu der Verhandlungsrunde am Freitag gebrochen zu haben.

Demnach waren Angaben Südkoreas nicht abgesprochen, die Vertreter der Regierung in Seoul hätten bei den Verhandlungen Japan offiziell zur Rücknahme von Exportbeschränkungen aufgefordert. Südkorea wies dies zurück. Man habe zwar darüber gesprochen, was über das Treffen gesagt werden sollte. Man habe sich aber nicht ...

