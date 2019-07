Viele der besten Erfindungen scheitern daran, dass die Menschen sie nicht verstehen - oder einfach hässlich finden. Wie der schwäbische Ingenieur Thomas Elsner die Ästhetik für sich entdeckte.

Wer wissen will, wie Thomas Elsner tickt, muss einen Blick in sein Chefbüro werfen. "Schauen Sie!" Auf dem Schreibtisch liegen Platinen für elektronische Bauteile, Flechtwerke von Leiterbahnen und Lötpunkten. Der Chef des Unternehmens Elsner Elektronik, eines Spezialisten für intelligente Gebäudetechnik, interessiert sich vor allem für das Innenleben der Geräte, für ihre Anatomie. "Ich guck in die Sachen rein", sagt er, "zum Beispiel hier, in den Feinstaubmesser. Dann probiere ich stundenlang herum und überlege: Was können wir als Nächstes bauen?"

Thomas Elsner, keine Frage, ist die treibende Kraft, der Motor des in Ostelsheim bei Calw ansässigen Unternehmens mit mehr als 50 Mitarbeitern. Ein Schaffer und Tüftler wie aus dem schwäbischen Bilderbuch: wach und findig, verliebt in technische Lösungen, noch mit 61 Jahren von jungenhaft-enthusiastischer Entdeckerlust.

Damit erinnert er aber auch an ein zentrales Dilemma des deutschen Ingenieurgeistes: Je vernarrter die Entwickler in ihre Technik sind, desto eher drohen sie darüber die Wünsche der Kunden aus dem Blick zu verlieren. Über ihre Basteleien vergessen sie leicht, dass selbst die genialsten Geräte allein deshalb nicht gekauft werden - sondern nur, wenn die Menschen diese Genialität auch erkennen. Und sich auch selbst in der Lage sehen, damit umzugehen.

Kaum ein Konzern hat das derart erfolgreich vorgeführt wie Apple: iMac, iPod, iPhone - all diese Geräte waren einfacher zu bedienen als vorangegangene, chic weiß und nicht mehr schnöde grau. Elsner ist kein schwäbischer Steve Jobs. Aber auch seine Geschichte zeigt, wie sich beides versöhnen lässt: Funktionalität und Form, Tüftlergeist und Sinn für Design. Und wie weit es Unternehmer bringen, wenn sie sich ihrer Schwächen bewusst sind - bereit, sich das nötige Know-how ins Haus zu holen.

Schon der Schüler Thomas, der fünf Kilometer vom heutigen Firmensitz entfernt in Gechingen aufwuchs, begeisterte sich mehr für die Märklin-Modelleisenbahn als für den Schulmalkasten. Der in Sindelfingen staatlich geprüfte Techniker mit Fachrichtung Datenelektronik arbeitete in einer Firma, die Hochregallager für Automobile baute - bis ein Kollege eine Steuerung für die Beschattung seines Wintergartens brauchte und ihn um Hilfe bat. Elsner machte sich daran, das Problem zu lösen. Wenig später entstand daraus ein Unternehmen, das er mit seiner späteren Frau Jutta, damals BWL-Studentin, gründete. Ans Design dachte er dabei zuletzt. Stattdessen an ein Gerät mit "kompakter Sensorik", die alle "relevanten Parameter misst". Eine elektronische Zentrale, welche die Steuerung von Jalousien, Markisen, Fenstern und Heizung "in sich" vereint, ...

