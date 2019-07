Rechtspopulisten sind erfolgreich, weil sie einen "Aufstand der Etablierten" organisieren: In diesem Bündnis finden sich Globalisierungsgegner, abstiegsbedrohte Mitglieder der Mittelschicht und kosmopolitische Verlierer.

Wie konnte es zum Aufstieg rechtspopulistischer Parteien kommen? Erklärungsansätze gibt es viele. Da ist etwa die These, dass vor allem die ökonomischen Globalisierungsverlierer rechts wählen. Nur: Sie stimmt nicht mit den Befunden überein. Die Wähler befinden sich in allen sozioökonomischen Lagen. Rund ein Drittel der AfD-Sympathisierenden gehört zum reichsten Fünftel der Bevölkerung.

Auch gibt es den Ansatz, wonach die neuen Rechtsparteien primär als weltanschauliche Parteien zu begreifen sind, in deren Aufstieg eine kulturelle Backlash-Bewegung, eine Umkehrung des Wertewandels zum Ausdruck kommt. Insbesondere ältere und weniger gebildete Personen fühlten sich durch liberale und postmaterialistische Werte bedroht. Doch auch hier zeigt sich: Eine alleinige und eindeutige Spaltung politischer Präferenzen entlang von Bildungsunterschieden und Regionen ist nicht feststellbar. So finden sich AfD-Anhänger zwar verstärkt, aber keineswegs ausschließlich in schrumpfenden oder deindustrialisierten Regionen, es gibt sie auch in prosperierenden Gegenden wie etwa Baden-Württemberg.

Um dem Geheimnis der Wählergruppen auf den Grund zu gehen, bedarf es eines Blicks auf strukturelle Veränderungen, die wir mit dem Begriff der Globalisierung assoziieren und die mit einem grenzüberschreitenden Kapitalismus einhergehen, der von Gruppen sehr gut verdienender Manager, Expertinnen, Berater und Wissenschaftlerinnen - den postindustriellen Klassen - dominiert wird, die kosmopolitische Milieus darstellen.

Ihre Lebensformen definieren den neuen Geist des Kapitalismus. Nicht mehr klassische Arbeitnehmertugenden, sondern Kreativität ist zu einer allgegenwärtigen ökonomischen Anforderung und zum primären Motor der Wertschöpfung geworden - mit Konsequenzen für alle Bereiche des alltäglichen Lebens: Die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit wird durchlässiger, Teamarbeit und neue Formen des Selbstmanagements haben traditionelle Hierarchien verdrängt. Hyperkulturelle Formen des Konsums und grenzüberschreitende experimentelle Lebensformen gewinnen, ausgehend von den Großstädten, an Bedeutung. Die Begegnung mit Migranten und die Erfahrung des Fremden in modernen Städten gelten den Kosmopoliten nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung und unverzichtbarer Teil eines inspirierten, kreativen Lifestyles. Der selbstverständliche Umgang mit Fremdheit und Grenzüberschreitung spiegelt sich auch in der Alltäglichkeit transnationaler, grenzüberschreitender Formen des Arbeitens und Lebens in internationalen Projekten, Expat-Communities oder transnationalen Unternehmen wider.

Auch das Wesen sozialer Ungleichheiten hat sich grundlegend verändert. ...

