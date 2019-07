Wieder übernimmt der Bund finanzielle Lasten von Ländern und Kommunen. Eine gefährliche Tendenz der Entmündigung der unteren durch die obere Ebene, das auch in der EU zu beklagen ist.

Für die betroffenen Kommunen wird es ein Grund zu großer Freude zu sein. Eine drückende Schuldenlast soll ihnen genommen werden. Einfach so. Eine gute Nachricht ist das dennoch nicht, was das Bundeskabinett unter der Überschrift "Gleichwertige Lebensverhältnisse" - ein Zitat aus dem Grundgesetz - beschlossen hat. Der Bund soll demnach "einmalig gezielt" bestimmten Kommunen helfen - sofern die betreffenden Länder mittun. Bundesheimatsminister Horst Seehofer sprach von einem "Signal des guten Willens". Solche Signale senden Mächtige den weniger Mächtigen gerne. Vermutlich war das schon in der Steinzeit so. Bevor es Geld und Zahlungsverkehr und Handel gab (systematischen Tauschhandel wie in den VWL-Lehrbüchern behauptet, gab es ihn vermutlich ohnehin niemals, zumindest ist er historisch nicht nachweisbar), beschenkte man einander. Und wer das dickste Geschenk gab, zeigte damit seine herausgehobene Position. Ältere Fernsehzuschauer werden sich vielleicht noch an den famosen Generaldirektor Haffenloher (gespielt von Mario Adorf) aus der 80er-Jahre-Kult-Serie "Kir Royal" erinnern, wie er Klatschreporter Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) seine Taktik erklärt: "Ich scheiß dich so was von zu mit meinem Geld… ich schick dir jedes Mal mehr und irgendwann kommt dann der Punkt irgendwann ist die Versuchung so groß, dann nimmst du es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir." Haffenloher ist nicht der Dummkopf, als der er zunächst erscheint. Denn er weiß: Wer Geld für nichts bekommt, verliert nicht nur den Antrieb und die Verantwortung für sein eigenes Tun, sondern gibt auch seinen Stolz und seine Unabhängigkeit preis.

Dass die Kommunen der Versuchung des Geldes aus Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...