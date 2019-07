Unserem Gesundheitssystem entgehen zig Milliarden, weil Ärzte mit der Bürokratie kämpfen. Die Lösung heißt: künstliche Intelligenz. Dabei kann das große Deutschland viel vom kleinen Estland lernen.

Vertrauen Sie Ihrem Arzt? Ja, voll und ganz! Das sagen immerhin neun von zehn Deutschen. Doch um Vertrauen zu erarbeiten und zu bewahren, braucht es Zeit - und die fehlt Ärzten zunehmend. Dabei ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient wichtig für den Erfolg einer Behandlung. Die sogenannte Therapieuntreue, wenn Patienten den Rat des Arztes nicht befolgen, hat gesundheitliche sowie wirtschaftliche Konsequenzen: Schätzungen zufolge verliert unser Gesundheitssystem zehn Milliarden Euro dadurch. Pro Jahr.

Und das in Zeiten, in denen der Kostendruck ständig zunimmt. Dieser Kostendruck engt auch Ärzte ein. Gelähmt von administrativen Tätigkeiten, ausgedünnt vom Ärztemangel und getrieben von großer Verantwortung, wächst ihre Belastung. Einen vollen Arbeitstag verliert ein Arzt pro Woche an die Bürokratie. Das Burnout-Risiko des Berufsstandes liegt bei 80 Prozent, berichtete unlängst die British Medical Association.

Für die Medizinbranche stellt sich deshalb die Frage: Wie können wir Ärzte entlasten, damit sie sich besser auf ihre Expertise und Patienten konzentrieren können? Aufgaben, die etwa auf dem Erkennen von Mustern basieren, muss nicht unbedingt ein Mensch machen. Hier ist künstliche Intelligenz (KI) schneller und präziser - vorausgesetzt, der Algorithmus hat anhand hochwertiger Trainingsdaten gelernt, wonach er suchen soll. Allein die Systeme von Siemens Healthineers kommen pro Stunde mit 240.000 Patienten in Berührung und generieren dabei unzählige Gesundheitsdaten.

Um darin Muster zu finden und kausale Zusammenhänge zu begreifen, braucht es Intelligenz. ...

