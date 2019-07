Getrieben von den Beiträgen der übernommenen Snyder's-Lance und Pacific Foods steigerte Campbell den Umsatz im 1. Quartal um ein Viertel. Organisch hat der Konzern jedoch 3% weniger umgesetzt. Der Gewinn ging sogar um 30% zurück. Produktivitätsverbesserungen sowie Synergien aus den Übernahmen konnten die gestiegenen Kosten in Verwaltung sowie für Werbung und Logistik nicht kompensieren. Während der Umsatz in der Sparte Global Biscuits and Snacks um 77% nach oben stieg, erreichten die Sparten Simple ... (Volker Gelfarth)

