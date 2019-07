Der Bund plant, Kommunen beim Schuldenabbau zu helfen. Dabei schlummern in öffentlichen Töpfen Milliarden. Wie kommen Städte und Gemeinden da möglichst schnell dran? Zu Besuch in einem Fördermittel-Seminar.

Die Anträge sind raus, jetzt muss Natalie Hoffmann sich gedulden. In einem Bürogebäude im Kölner Süden erzählt die junge Frau aus dem Bauverwaltungsamt von Radevormwald, wie sie die Problemviertel ihres Städtchens im Bergischen Land lebenswerter machen will. Einen Bürgerbus hat sie bereits angeschafft, Sozialarbeiter eingestellt. Als Nächstes will sie für knapp zwei Millionen Euro den Sportplatz sanieren, ein Bürgerzentrum errichten, den Jugendtreff ausbauen. Pläne hat sie genug, doch ob auch die nötigen Fördergelder fließen, erfährt Hoffmann im Herbst. Damit steht und fällt alles. "Alleine können kleine Kommunen solche Investitionen nicht stemmen."

Marc-Oliver Krüger soll es möglich machen. Jugendarbeitslosigkeit hoch, Ausbildungsquote niedrig, Geschäfte leer: "Das wollen die Fördergeber lesen", doziert er. Krüger, Mitte 40, leitet an diesem sommerlichen Montag am Rhein ein Seminar zu kommunalen Fördermitteln. Und er hat eine ermutigende Botschaft mitgebracht: "Es ist genug Geld da, das ist nicht das Problem."

Nach fast zehn Jahren Daueraufschwung lässt die Konjunktur hierzulande nach. Die Wachstumsprognose für 2019 wurde von 1,8 auf 0,5 Prozent nach unten korrigiert. Der Arbeitsmarkt schwächelt jetzt auch. Und von der Geldpolitik sind keine neuen Impulse zu erwarten. Die Europäische Zentralbank fährt mit ihrer Nullzinspolitik weiter auf Autopilot. Einige Ökonomen rufen bereits nach Konjunkturprogrammen.

Dabei mangelt es bereits heute in Brüssel, Berlin und den Bundesländern nicht an üppigen Fördermitteln. Insbesondere für Kommunen und ländliche Regionen existieren große Geldtöpfe. Es ist ein Schatz, den man nur heben müsste. Doch viele Gemeinden verzweifeln am bürokratischen Aufwand, an Richtlinien und Vorschriften. Nur zögerlich rufen Kommunen das viele ruhende Geld ab.Sieben Milliarden Euro stecken allein im Fonds des Finanzministeriums für Investitionen in finanzschwachen Kommunen. Und auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verteilt fleißig Milliarden an Großstädte wie Provinzdörfer: für Glasfaserleitungen und Elektrobusse, Ladesäulen und digitale Verkehrssysteme. Tendenz steigend - angesichts ambitionierter Klimaziele.Einige wenige Städte haben diese Chancen erkannt und handeln. Vor allem, indem sie ihre Mitarbeiter spezialisieren und fortbilden: zu Schatzjägern im Förderdschungel.

Hoffmann, 31, grauer Strickpullover und Perlenohrringe, ist seit anderthalb Jahren Fördermittelmanagerin ihrer Kommune. Dutzende Projekte im Wert von insgesamt mehr als 20 Millionen Euro plant die 23.000-Einwohner-Gemeinde Radevormwald. Hoffmann hat Architektur und Projektentwicklung studiert, danach bei einem Bauunternehmen gearbeitet. Sie scheut sich nicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...