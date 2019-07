Die US-Aktienindizes S&P 500 und Dow Jones an der Wall Street bewegen sich auf Rekordniveau. Doch das könnte sich ändern, prognostizieren Experten.

An den US-Börsen geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Die beiden Aktienbarometer Standard & Poor's 500 und Dow-Jones-Index markieren einen Rekord nach dem anderen. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, urteilen offenbar derzeit die Anleger. Obwohl schwächere Wirtschaftsdaten und Handelsrisiken die Konjunkturaussichten eintrüben, klettern die Aktienkurse auf neue Höchststände.

"Die Kurse steigen trotz schlechter Nachrichten, da Anleger eine Konjunkturstütze durch die Geldpolitik erwarten", gesagt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Für den Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, zählt vor allem das Risikomanagement, wie er jetzt in seiner Rede vor dem US-Kongress deutlich gemacht hat.

In der Anhörung hat Powell auf Risiken für die Konjunktur hingewiesen. Alles andere als eine Zinssenkung Ende Juli wäre daher eine Überraschung.

Wenn Powell die Geldpolitik wie erwartet lockert, wird das der Konjunktur nicht viel nützen, befürchtet allerdings die US-Bank Morgan Stanley. Das Institut senkt wegen dieser Bedenken sein Anlageurteil für globale Aktien auf "untergewichten". Der Aktienanteil werde auf das niedrigste Niveau der vergangenen fünf Jahre gesenkt, wie aus einer Präsentation der Chefaktienstrategen für Europa und die USA, Graham Secker sowie Michael Wilson, hervorgeht.

Für europäische Aktien ist das Duo jedoch freundlicher gestimmt als für den Rest der Welt und geht davon aus, dass sie sich besser entwickeln werden als die US-Märkte. Zwar sind in den vergangenen 30 Jahren europäische Aktien vergleichsweise stark gefallen, wenn es zu Korrekturphasen kam. Doch dies habe sich geändert, konstatieren die Analysten um den Strategen Secker.

Die aktuell größere Attraktivität der europäischen Aktienmärkte führt Morgan Stanley auf die erwartete Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Im vierten Quartal des laufenden Jahres werde die Notenbank in Europa ihre Anleihekäufe wieder starten. "Historisch gesehen sind heimische Aktienmärkte immer in vier bis sechs Monaten nach der Ankündigung von Anleihekäufen gestiegen", berichtet Secker in der Studie von Morgan Stanley.

Die Anleihekäufe könnten die Bewertung der Aktien gemessen am Gewinn (das KGV für 2019) um fünf bis zehn Prozent erhöhen. Das würde Spielraum für die Aktienkurse eröffnen. Außerdem enttäuschten Konjunkturdaten in Europa weniger als in anderen Regionen der Welt. Erfahrungsgemäß seien europäische Aktien in diesen Phasen besser gelaufen. Morgan Stanley spricht von einer zweistelligen Überperformance gegenüber anderen Regionen.

Schwere Zeiten für die US-Wirtschaft

