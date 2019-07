Mit der Citigroup startet an diesem Montag die Saison der Bankenquartalszahlen. Der Dax dürfte mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche starten.

Der Dax steigt mit unspektakulären Entwicklungen der Vorwoche in die neue Handelswoche ein. Nachdem sich der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag kaum bewegt hatte, notiert er an diesem Montag vorbörslichen Indikatoren zufolge leicht im Plus.

In Übersee zeigen sich an den Märkten deutlichere Entwicklungen, denn Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung beflügeln die US-Börsen. Der Dow Jones der Standardwerte erzielte in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch. In China hingegen bremst der Handelskonflikt mit den USA die Wirtschaft.

An diesem Montag beraten zudem die EU-Außenminister über globale Konflikte wie dem zwischen den USA und dem Iran. Die geplante zusätzliche Uran-Anreicherung der Islamischen Republik droht weiter, die Spannungen weiter zu verschärfen. Interessant ist für Anleger auch die Vorstellung der Quartalszahlen der Citigroup. Was für die Märkte zum Start in die Handelswoche wichtig ist:

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen gingen am Freitag dank der Aussicht auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank mit einem Plus ins Wochenende. Der US-Standardwerteindex Dow Jones kletterte am Freitag um 0,9 Prozent auf 27.332 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 schloss erstmals über der 3000er-Marke: Er stieg um fast 0,5 Prozent auf knapp 3014 Zähler. Die Technologiebörse Nasdaq legte 0,6 Prozent zu auf 8244 Punkte.

3 - Handel in Asien

Asiens Aktienmärkte haben am Montag leicht nachgegeben. Im Fokus standen die Daten zum Wachstum in China. Im zweiten Quartal legte die Wirtschaft mit 6,2 Prozent langsamer zu als noch zu Jahresbeginn. Der Shanghaier Index lag 0,2 Prozent ...

