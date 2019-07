Nach dem Dieselskandal war ihr Image ramponiert, aber die deutschen Autobauer haben keine Kunden verloren. Wie haben Audi, BMW, Mercedes und vor allem Volkswagen das gemacht?

Vor vier Jahren (genau: am 18. September) wurde öffentlich bekannt, dass Volkswagen eine illegale Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung ihrer Diesel-Fahrzeuge verwendete. Was dann begann, wurde in Deutschland der Dieselskandal genannt. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia listet ihn unter "Abgasskandal", dessen Artikel übrigens länger ist als zum Beispiel der über das "Römische Reich". Immer wieder kamen neue Erkenntnisse ans Licht, und am Ende waren es dutzende Modelle verschiedenster Automarken, bei denen fragwürdige oder sogar illegale Abschalteinrichtungen und Software entdeckt wurden. Doch der Dieselskandal bleibt eng mit der Marke VW verknüpft.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Nachrichten über den Abgasskandal vor vier Jahren mehrheitlich negativ wahrgenommen wurden. Im YouGov-Markenmonitor BrandIndex ist das sehr deutlich zu erkennen: Im Buzz, der genau das darstellt, fiel der Wert für Volkswagen von +15 auf -68 . Um das einzuordnen: Einen solchen Verlust in so kurzer Zeit hat es in der BrandIndex-Geschichte auf dem deutschen Markt wahrscheinlich noch nie gegeben.

Kaufinteresse für Auto von VW gesunken

Der Imageverlust von Volkswagen nahm seinen Lauf: Allgemeiner Eindruck , Qualitätswahrnehmung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Beliebtheit als Arbeitgeber, Weiterempfehlungsbereitschaft - alles sank in den Keller. Und hätte man nur diese Daten zur Verfügung und wüsste man nicht, dass es sich bei der analysierten Marke um Volkswagen handelt, hätte man leicht den Eindruck gewinnen können, das entsprechende Unternehmen stehe kurz vor der Insolvenz.

Und ...

