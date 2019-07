Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Handelswoche wenig verändert beginnen. Die Vorgaben aus Übersee sind unter dem Strich freundlich. An der Wall Street hat der Dow Jones am Freitag auf Rekordniveau geschlossen und dem S&P ist erstmals der Schluss oberhalb der 3'000er Marke gelungen. In Asien sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...