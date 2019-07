Vorstand und Aufsichtsrat des Medienkonzerns Axel Springer ("Bild", "Die Welt") haben sich für das Übernahmeangebot des US-Finanzinvestors KKR ausgesprochen. Mit 63 Euro pro Aktie sei das Angebot fair und biete eine attraktive Prämie von knapp 40 Prozent (Schlusskurs von 45,10 Euro vom 29. Mai). KKR will Springers langfristige Unternehmensstrategie unterstützen, so die Einschätzung. Die Angebotsfrist an die Aktionäre läuft bis zum 2. August. KKR will mindestens 20 Prozent der Aktien aus dem Streubesitz. EUW. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...