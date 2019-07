Auch zum Wochenausklang verlief der Handel an den europäischen Börsen äußerst ruhig, am Ende schloss der EuroStoxx 50 fast unverändert mit einem leichten Plus, auf Wochensicht betrug das Minus knapp 1,0%. Der Handelsverlauf bei den anderen großen europäischen Indices war ähnlich, auch hier gab es am Freitag kaum nennenswerte Veränderungen. Nachdem diese Woche die Berichtssaison in den USA wieder voll anläuft und auch einige große europäische Unternehmen Zahlen vorlegen werden, wollten sich viele Investoren nicht aus der Deckung wagen, umso mehr da es ja in der jüngsten Zeit bereits Gewinnwarnungen einiger großer und mittelgroßer Unternehmen gegeben hatte. Schwächster Sektor waren die Pharmawerte, ...

