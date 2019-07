Das Unternehmen Wealth Dragons Group Plc mit Sitz in Großbritannien ist ab heute neu am Kurszettel der Wiener Börse. Die Aktien der Wealth Dragons Group (ISIN: GB00BGMGZR93) können in einer einmaligen Auktion im Marktsegment direct market gehandelt werden. Laut Unternehmensangaben ist die Wealth Dragons Group ein Anbieter von Seminaren und Trainingsprogrammen.

