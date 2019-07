Die OMV investiert 64 Mio. Euro in den Bau einer ISO C4 Anlage. Die Errichtung der neuen Anlage wird im Sommer 2019 in der Raffinerie Burghausen starten, die Inbetriebnahme ist für September 2020 geplant. Ab diesem Zeitpunkt kann in Burghausen hochreines Isobuten mittels einer neuartigen Technologie hergestellt werden, informiert das heimische Öl- und Gasunternehmen. "Mittel- bis langfristig wird sich die Nachfrage nach fossilen Energieträgern verändern, dies wird sich auch auf das Raffineriegeschäft auswirken. Der strategische Schwerpunkt der OMV im Downstream Geschäft liegt daher auf der Petrochemie. Wir wollen langfristig und nachhaltig wachsen und unsere Wettbewerbsposition weiter stärken", erklärt Thomas Gangl, OMV Vorstand Refining & ...

