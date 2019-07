Wirecard Aktie: Das sollten Sie wissen! Wirecard hat in den vergangenen Tagen leicht verloren. Die Aktie dürfte dennoch Chancen auf einen klaren Aufwärtsmarsch haben. Das Potenzial beträgt mehr als 25 %, so die Meinung von Analysten. Vorsicht: Die Aktie hat in den vergangenen Tagen allerdings gerade charttechnische Bedenken erzeugt. Fragile Entwicklung Die Entwicklung gilt als fragil. Denn der Wert hat in einem Monat zwar nur ungefähr 2 % nachgegeben, aber die Untergrenze bei 150 Euro nun klar unterschritten. ... (Frank Holbaum)

