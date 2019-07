Genau 100 Jahre bevor der E-Scooter nach Deutschland kam, versuchte der Industriekonzern Krupp einen Scooter in Deutschland zu etablieren - mit zweieinhalb PS, 40 km/h Höchstgeschwindigkeit und "Merkel-Motor".

Es stand zu befürchten, dass der E-Scooter, dieses scheue, lautlose Wesen, sich nach unserer sehr teutonischen Debatte über Helmpflicht, Kennzeichen und umkämpfte Bürgersteige gar nicht mehr nach Deutschland trauen würde. Diese Sorge war unbegründet. Die E-Scooter sind ins Land gerollt und zwar in Divisionsstärke. Gefühlt an jeder Ecke stehen sie nun stramm. Morgens bringen sie Anzugträger ins Büro und Hipster ins Loft. In der Dämmerung führt das Party-Volk, teils zu zweit aufs Trittbrett geklemmt, sehr eindrucksvoll vor, dass Alkohol noch lange nicht die größte Gefahr für den tätowierten Leib sein muss.

Nach Millionen E-Bikes nun also die E-Roller-Invasion und zunehmend auch E-Modelle in deutschen Autohäusern - kann es sein, dass sich das Land der Dichter und Diesel doch allmählich dem großen E verschreibt? Welch ketzerischer Gedanke für die Gläubigen der Kolben-Kirche.

Was die stolzen Freunde der in Deutschland erfundenen Kolbenkraftmaschinen vollends in den Wahnsinn treiben muss: Rollerland hätte gar nicht an den E-Feind gehen müssen. Es hätte auch ganz anders, also gänzlich unelektrisch, laufen können. ...

