Rekordhalbjahr für Rendity: 7,75 Mio. Euro Investmentvolumen zeigt Bedürfnis nach moderner Geldanlage DGAP-News: Rendity GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Rekordhalbjahr für Rendity: 7,75 Mio. Euro Investmentvolumen zeigt Bedürfnis nach moderner Geldanlage 15.07.2019 / 12:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Rekordhalbjahr für Rendity: 7,75 Mio. Euro Investmentvolumen zeigt Bedürfnis nach moderner Geldanlage - Über 1.500 Investoren finanzierten dreizehn Projekte in Österreich und Deutschland - Bereits ein Drittel der Investoren kommt aus Deutschland - Weitere großvolumige Investments für 2019 geplant Wien, 15.07.2019 - Das österreichische Crowdinvestmentunernehmen Rendity und deren Anleger können auf ein höchst erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblicken: In den vergangenen sechs Monaten hat die Crowd 13 Immobilienprojekte in Österreich und Deutschland mit einer Gesamtsumme von 7,75 Mio. Euro finanziert - ein neuer Rekordwert und bereits deutlich über dem Volumen vom gesamten Jahr 2018. Von den 13 Projekten, die von renommierten Immobilienentwicklern wie z.B. Haring Group oder JP Immobilien, errichtet werden, entfielen zehn auf die Produktschiene Rendity Growth, bei der Entwicklungsprojekte finanziert werden. Mit drei Projekten gewinnt aber auch das erst Ende 2018 gestartete Geschäftsfeld Rendity Income, bei dem in voll vermietete Bestandsimmobilien investiert wird, immer mehr an Bedeutung. Unter den dreizehn Projekten erreichten zwei die in Österreich selten überschrittene Marke von je einer Million Euro Finanzierungsvolumen. Bei beiden handelte es sich um Angebote aus dem Geschäftsbereich Rendity Income in Wien-Margareten, nämlich die Revitalisierung des geschichtsträchtigen Jugendstiljuwels Epstein-Haus in der Schlossgasse und ein voll vermietetes Gewerbe- und Wohnobjekt in der Bräuhausgasse. Im Durchschnitt aller Projekte betrug das Finanzierungsvolumen 595.000 Euro. Der Anteil an den Gesamtinvestitionskosten variiert dabei zwischen 2 und 19 Prozent, da ein Großteil durch Bankkredite aufgebracht wird. Im Schnitt investierten die Investoren 3.532 Euro, die durchschnittliche Rendite der Projekte betrug 6,1 Prozent. Bei den Investoren dominieren mit 63 Prozent österreichische Anleger, aber bereits ein Drittel kommt aus Deutschland. Auf andere EU-Länder entfallen 4,5 Prozent. "Im ersten Halbjahr konnten wir so viele Projekte wie noch nie erfolgreich finanzieren und unseren Investoren gemeinsam mit unseren renommierten Projektpartnern ausgesprochen attraktive Anlagemöglichkeiten bieten", sagt Rendity-Gründer Lukas Müller. "Crowdinvestment hat sich zu einem fixen Bestandteil der Finanzierungsmöglichkeiten in der Immobilienbranche entwickelt, auf die vor allem bereits sehr gut etablierte Marktteilnehmer zurückgreifen. Auch die Investmentsummen pro Projekt steigen stetig an und wir werden auch im zweiten Halbjahr wieder das eine oder andere Millionenprojekt realisieren." Im ersten Halbjahr wurden sowohl in technischer Hinsicht als auch produktseitig einige Innovationen umgesetzt. Dazu zählt unter anderem die neue Produktschiene der Bestandsimmobilien, die "Rendity API" mit dessen Programmierschnittstelle ein offener Zugang mit noch mehr Transparenz geschaffen wurde und der "Rendity Sofortzins", bei dem Investoren Zinsen bereits während der Zeichnungsfrist erhalten. "Je früher man ein Investment zeichnet, desto mehr profitiert man vom Rendity Sofortzins, der ab dem Zahlungseingang zu laufen beginnt und nach Ablauf der Zeichnungsfrist ausbezahlt wird. Das hat sich auch sehr positiv auf die Dauer der Zeichnungsfrist der einzelnen Projekte ausgewirkt, die im Schnitt nur 2 Wochen betrug", so Müller. Für die kommenden Monate hat Rendity jedenfalls viel vor. "Ein wichtiger Schwerpunkt wird der Ausbau weiterer Vertriebskanäle und Kooperationen sein, die noch größere Investmentprojekte ermöglichen", sagt Müller. "Darüber hinaus streben wir nach dem erfolgreichen Markteintritt in Deutschland auch die Expansion in weitere Länder an, insbesondere die Schweiz ist für uns ein wichtiger Zielmarkt." Da in den nächsten Monaten nach aktuellem Stand bereits 6 großvolumige Investments geplant sind, zeichnet sich ein weiteres starkes Wachstum ab. Geschäftsentwicklung von Rendity im 1. Halbjahr 2019: - 13 Projekte, davon 10 Rendity Growth und 3 Rendity Income - Investments in Höhe von 7,75 Mio. Euro - Gesamtinvestitionsvolumen der Projekte: 105,7 Mio Euro - 1.522 Investoren, davon 62 Prozent aus Österreich und 32 Prozent aus Deutschland - 3.532 Euro durchschnittliche Investmenthöhe Über Rendity: Rendity ermöglicht Online Immobilien-Investments ab EUR500 und bietet Anlegern Immobilienprojekte in urbanen Lagen von renommierten Projektpartnern an. Durch die Digitalisierung des Immobilienmarkts kann einfach und transparent investiert und so zusätzliches Eigenkapital für Immobilienentwickler aufgebracht werden. Web: https://rendity.com; FB: fb.com/renditycom; Twitter: @rendity; Instagram: @renditycom Rückfragehinweis: Thomas Brey M&B PR, Marketing, Publikationen e.U. T +43 (0) 1 233 01 23 15 M +43 676 542 39 09 brey@mb-pr.at 15.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 841257 15.07.2019 AXC0105 2019-07-15/12:25