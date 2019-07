Die Aktie des Wasserstoffspezialisten Ballard Power befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Aufwärtstrend. Im April und im Juni kam es jeweils zu einem stärkeren Rücksetzer, der jedoch auf Höhe der Trendlinie gestoppt werden konnte. In der Folge orientierte sich der Kurs wieder gen Norden. Am vergangenen Montag stieg der Kurs im Tagesverlauf auf 3,81 Euro und markierte damit ein neues 6-Monats-Hoch. Aus dem Handel ging es indes mit leichten Abschlägen. Bis Donnerstag kam der Kurs bis auf 3,54 ... (Alexander Hirschler)

