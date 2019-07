Die Aktie des Automobilzulieferers Continental befindet sich seit Anfang des Monats fest in den Händen der Bären. In der abgelaufenen Woche hat das Papier weitere kräftige Verluste hinnehmen müssen, die den Kurs nun unter die Unterstützungszone bei 119,15 Euro haben zurückfallen lassen. Dies hat ein Verkaufssignal ausgelöst. Am Freitag konnte die Aktie zwar wieder etwas zulegen, doch im Tagesverlauf wurden Tiefstkurse von 112,68 Euro aufgerufen. Tiefer notierte die Aktie letztmals im August 2013. ... (Alexander Hirschler)

