Chinesische Touristen sind weltweit unterwegs und bezahlen ihre Einkäufe fast schon selbstverständlich mit dem Smartphone. Deshalb hat nun auch die dm-Drogerie die Bezahlung durch Alipay eingerichtet und das nicht nur in einem oder zwei Läden, sondern in allen dm Märkten in Deutschland. Dadurch können chinesische Touristen nun einfach mit dem Smartphone wie gewohnt bezahlen. Alipay wird weltweit von rund 1 Mrd. Nutzer verwendet! Damit dürfte Alipay führend im weltweiten Paymentverkehr für Endverbraucher ... (Johannes Weber)

