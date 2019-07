Ab heute können Anleger Aktien des Fußball-Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching zeichnen. Im Interview erklärt Präsident und Großaktionär Manfred Schwabl, was er mit dem Erlös vorhat.

WirtschaftsWoche: Herr Schwabl, seit Montag können Anleger Aktien des Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching zeichnen. Es ist der zweite Börsengang eines deutschen Fußballklubs seit jenem von Borussia Dortmund im Jahr 2000. Der BVB wollte damals in Steine und Beine investieren, verhob sich dabei und war gut vier Jahre später fast pleite. Was macht Unterhaching heute anders als Dortmund damals?Manfred Schwabl: Das war eine andere Zeit und ich will auch nicht über andere reden. Wir haben für uns grundsätzlich entschieden, dass Eigenkapital der bessere Weg ist als etwa Fananleihen oder anderweitige Verschuldung. Das Geld werden wir in die Qualität unseres Kaders stecken, das Stadion zweitligatauglich machen und in unser Nachwuchsleistungszentrum investieren. Wir erhalten mit dem Börsengang die Planungssicherheit, um unser Ziel, den Aufstieg in die 2. Bundesliga innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, konsequent angehen zu können. Dabei werden wir auch weiterhin bodenständig bleiben und auf Talente aus der Region setzen.

Haching will explizit keine hohen Gehälter zahlen. Wie wollen Sie die Qualität des Kaders trotzdem verbessern?Mit Prämien. Unsere Gehälter sollen fair sein, als Anreiz wollen wir aber stärker auf erfolgsabhängige Zahlungen setzen. Das ist bei einem Wirtschaftsunternehmen auch sinnvoll. Auch hohe Ablösesummen kommen für uns nicht infrage.

Sie treten in der dritten Liga in Konkurrenz zu Vereinen mit potenten Geldgebern im Hintergrund. Was macht Ihr Verein besser als die Konkurrenz?Die sportliche und die wirtschaftliche Kompetenz müssen Hand in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...