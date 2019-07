Die Kursenwicklung des Neulings Addiko Bank gibt es nun fix unter http://www.boerse-social.com/listings, man kann mit Frequentis und Marinomed sowie den direct market (plus) Neuzugängen vergleichen. Das Unternehmen Wealth Dragons Group mit Sitz in Großbritannien ist ab heute neu am Kurszettel der Wiener Börse. Die Aktien können in einer einmaligen Auktion im Marktsegment direct market gehandelt werden. Laut Unternehmensangaben ist die Wealth Dragons Group ein Anbieter von Seminaren und Trainingsprogrammen. Heute beginnt das öffentliche Angebot im Rahmen des Börsengangs der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA ( ISIN DE000A2TR919 ) an der Börse München. Es werden bis zu 954.365 Aktien zu einem Festpreis von 8,10 Euro ...

