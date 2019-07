Obwohl autonomes Fahren heute noch weitgehend in der Forschungs- und Entwicklungsphase steckt, sind immer mehr Fahrzeuge vernetzt. Das ist ein guter Schritt in die Zukunft, denn vernetzte und in Zukunft vielleicht vollständig autonome Autos leisten einen wertvollen Beitrag in den Bereichen Sicherheit, Verkehrsmanagement und Navigation. Da die Welt jedoch immer urbaner wird, erlangt die Smart-City große Bedeutung in Sachen Verkehr, einschließlich Mobilitätsdienstleistungen, vernetzter und schließlich autonomer Fahrzeuge.

Denn all die vielen Vorteile, die der Zukunft des autonomen Fahrens zugeschrieben werden - geringere CO2-Emissionen, neu gestaltete menschengerechte Stadtlandschaften mit öffentlichen Gärten statt Parkplätzen, drastisch reduzierte Fahrkosten pro Kilometer, personalisierte Dienstleistungen von Haus zu Haus, die einem viel breiteren Bevölkerungskreis zur Verfügung stehen - hängen von einer intelligenten Infrastruktur ab. Siemens bietet hierfür ein umfangreiches Chip-to-City-Portfolio mit technischen Lösungen.

Mehr als nur eine Ampel

Einige Vorteile ergeben sich bereits heute aus der sich abzeichnenden Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur. So haben beispielsweise aktiv reagierende Ampeln und Verkehrsmanagementsoftware der Verkehrsverwaltung von Seattle dabei geholfen, auf einer besonders verkehrsreichen Verbindungsstraße die Fahrzeit an "schlechten" Tagen mit hohem Pendleraufkommen um 40 Prozent zu reduzieren. Die Vorteile summieren sich im Laufe der Zeit erheblich auf, insbesondere ...

