Qualitätssicherung im Lötprozess ist alles andere als trivial, denn Elektronikfertiger stehen vor der Herausforderung, ihre Fertigungsprozesse stetig zu optimieren, ohne dabei die Qualität und Zuverlässigkeit der elektronischen Baugruppe zu schmälern. Das 1. Süddeutsche Lötforum bietet mit spannenden Vorträgen und der Möglichkeit zum regen Wissenstransfer hier fundierte Lösungsansätze.

Platinenlayout, Design der Lötpads, Lotpasten und Schablonen, Druck, Bestückung und Wärmeprofil der Reflow-Lötanlage: Wer elektronische Baugruppen fertigen will, muss alle Prozessparameter exakt aufeinander abstimmen. Gerade die hiesige Automobil- und Industrieelektronik-Branche treibt die Anforderungen in der Elektronikfertigung und damit auch in der Löttechnik ...

