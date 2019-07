Der beste Start in die neue Börsenwoche ist die "Börsen-Woche" auf aktienlust.tv. Wie jeden Montag werfen unsere beiden Frontmänner Jürgen Schmitt und Mick Knauff, der von der Frankfurter Börse zugeschaltet wird, einen Blick auf die abgelaufene Börsenwoche und vor allem natürlich einen Blick auf die nächsten Handelstage. Denn da startet die neue Berichtssaison so richtig los. U.a. berichten die großen US-Banken, aber auch IBM, Microsoft, Netflix und SAP öffnen mal wieder ihre Bücher. Was sonst noch ...

