Die Deutsche Bank will massiv in ihre veraltete und anfällige IT investieren. Mit Neil Pawar hat das Geldhaus nun einen neuen IT-Chef an Bord geholt.

Die Deutsche Bank bekommt einen neuen IT-Chef. Neal Pawar soll sich von September an als Group Chief Information Officer um die Informationstechnik der Bank kümmern, die sich oft als ihre Achillesferse entpuppt hat. Pawar kommt von der US-Investmentfirma AQR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...