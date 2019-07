Mehr Risiko als Chance für Telekom-Anleger - so sehen die Experten der Privatbank Berenberg die anstehende Entscheidung zur geplanten Fusion von T-Mobile US -2,11% und Sprint in den USA. Analyst Usman Ghazi warnte in einer Studie, dass der Deal sehr wahrscheinlich nur mit hohen Auflagen durchgewunken werde, oder gar verboten werden könnte.Übertrieben seien deshalb die jüngsten Bewertungsaufschläge ...

