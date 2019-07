Das starke Wachstum und die globale Ausrichtung von SSI Schäfer führen zu einem weltweiten Investitionsschub des Unternehmens: Neue Mitarbeiter, repräsentative Gebäudekomplexe und die Modernisierung von Produktionsstätten. Ein großer Meilenstein ist aktuell die Errichtung neuer Gebäude an den bestehenden Standorten Giebelstadt und Friesach, die nicht nur Platz schaffen für neue Mitarbeiter, sondern auch die moderne Unternehmenskultur unterstützen. Auch im stark nachgefragten Sektor des Customer Service & Support in Graz wurden neue Räumlichkeiten bezogen, da sich die Mitarbeiterzahl in kurzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...