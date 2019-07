Die Allianz-Aktie hat in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch bei 218,50 Euro markiert und kam anschließend wieder leicht zurück. Hierbei konnte eine überkaufte Marktphase abgebaut werden, wie sie beispielsweise im Stochastic Momentum Index angezeigt wurde. Zum Auftakt in die neue Woche melden sich die Käufer zurück, bis in den Nachmittag hinein geht es um 0,50 Prozent aufwärts. Das Chartbild ist unterdessen bullisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft oberhalb der 50-Tagelinie (EMA50) und der ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...